جامعة الإمام عبدالرحمن تتيح إدخال مؤشر الغياب المتصل الخميس المقبل

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كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد إتاحة إدخال مؤشر الغياب المتصل (منقطع – متغيب) عن الدراسة للفصل الدراسي الثالث 1444 هـ.
وأكدت الجامعة في بيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن إدخال مؤشر الغياب المتصل (منقطع – متغيب) عن الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سيكون يوم الخميس المقبل، الموافق 15-9- 1444هـ.
وأشارت إلى أن مؤشر الغياب سيكون وفق المقررات الرسمية للفصل الدراسي للطالب الذي تغيب عن الحضور بعد تسجيله للمقررات مدة 4 أسابيع متصلة، دون حصوله على إذن اعتذار عن الدارسة.
وبينت أن الغياب المتصل من الطالب دون إذن اعتذار عن الدراسة يترتب عليه التالي:
من جانبهم رد عدد من المغردين على بيان الجامعة، يستفسرون عن بعض الأشياء المهمة، إذ تقول إحدى المغردات: “طيب أنا المفروض دارسه من بداية السنة ولكن ما سجلت مواد عشان ما يلحقني ضرر أكثر وسجلي الحين منقطع لو استمر سنة ثانية وش بيحصل لدراستي؟ علمًا بأني مضطرة للظروف”.
وإحدى المغردات علقت أيضًا: “سويت انسحاب لمقرر من يوم الأحد اللي فات وحالة الطلب إلى الآن معلق، كم يوم راح يستغرق الموضوع أكثر؟
من جانبه، رد الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أسئلة المغردين، بأن يذهبوا إلى مقر الجامعة ويتلقوا الأجوبة من خلالها.