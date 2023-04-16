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جامعة القصيم تعلن عن وظائف بحثية بنظام التعاقد

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
جامعة القصيم تعلن عن وظائف بحثية بنظام التعاقد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة القصيم مُمثلة في عمادة البحث العلمي عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف البحثية بنظام التعاقد للعمل في المشاريع البحثية المدعومة ضمن برنامج التمويل المؤسسي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.
3- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
4- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والعروض العلمية والمقابلة الشخصية.
5- أن يكون المتقدم لديه نشر علمي في المجلات المحكمة.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة الهوية الوطنية.
2- صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
3- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
4- صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.
5- نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه.
6- موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للمتقدمين وهم على رأس العمل.
7- سيرة ذاتية شاملة الأوراق العلمية المنشورة والخبرة المعملية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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