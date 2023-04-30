جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية (للجنسين) على رتبتي (أستاذ مساعد) و(محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/13هـ الموافق 2023/05/03م (اضغط هنا).