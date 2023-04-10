جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن برنامج تطوير الخريجين 2023م

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2023م، والذي يهدف إلى تزويد الخريجين بأفضل الممارسات العملية والإدارية وكسب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
مسار التعليم:
أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن لمسار التعليم وذلك بدءا من تاريخ 5 مارس 2023م.
مسار الأعمال – قريباً (أبريل) لعام 2023م – تابع قنوات السعودي للتوظيف على تلجرام ليصلك إشعار ببدء التقديم لمسار الأعمال – (اضغط هنا).