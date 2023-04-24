226 مليون دولار قيمة راتب الرئيس التنفيدي لـ غوغل احتفالات الأطفال وكبار السن بالعيد في المدينة المنورة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن بدء التقديم في برامج الدبلوم العالي مهمة إنقاذ سرية وسط إطلاق النار في السودان أول رد للخارجية الأردنية بشأن توقيف إسرائيل للنائب عماد توقعات باستمرار أمطار عسير حتى الـ 8 مساءً التدخين مرض عضوي أضراره تشبه السل الرئوي 7.5 مليون مستخدم لـ حافلات مكة خلال رمضان مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى هناك لاعبون يحركون المشهد من وراء الكواليس لتعطيل مبادرات التهدئة
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بدء التقديم في برنامج (الدبلوم العالي) مدته عام واحد لحديثي التخرج من طلبة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– برنامج للدبلوم العالي.
تفاصيل:
1- مدة البرنامج عام واحد.
2- يستهدف (حديثي التخرج من طلبة البكالوريوس).
3- التخصصات المطلوبة (العلوم والهندسة الفيزيائية، الإلكترونيات الدقيقة الصناعية، العلوم البيولوجية / الهندسة الحيوية، علوم البيانات والتحليلات).
4- يهدف البرنامج (إلى استقطاب المواهب في السعودية وإعدادهم لسوق التوظيف، أو للدراسات العليا في مرحلة لاحقة).
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.
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