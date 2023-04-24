جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن بدء التقديم في برامج الدبلوم العالي

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بدء التقديم في برنامج (الدبلوم العالي) مدته عام واحد لحديثي التخرج من طلبة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج للدبلوم العالي.

تفاصيل:

1- مدة البرنامج عام واحد.

2- يستهدف (حديثي التخرج من طلبة البكالوريوس).

3- التخصصات المطلوبة (العلوم والهندسة الفيزيائية، الإلكترونيات الدقيقة الصناعية، العلوم البيولوجية / الهندسة الحيوية، علوم البيانات والتحليلات).

4- يهدف البرنامج (إلى استقطاب المواهب في السعودية وإعدادهم لسوق التوظيف، أو للدراسات العليا في مرحلة لاحقة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا