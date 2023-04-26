ألمانيا تعترض 3 طائرات عسكرية روسية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن بدء التقديم في الدبلوم العالي ولاية أريزونا تلغي تصاريح حفر بئري مياه لمزرعة سعودية بسبب الجفاف الصندوق العقاري يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي سكني صحة جدة تُباشر حالة أحد المرضى العائدين من السودان أبرز المعلومات عن أحمد هارون بعد هروبه من السجن في السودان مستغلو الرواسب في المدينة والرياض في قبضة الأمن تعرف على كمية السكر المناسبة للأطفال يومياً سيول عارمة شرق منطقة حائل الصندوق الصناعي يعلن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن بدء التقديم في برنامج (الدبلوم العالي) مدته عام واحد لحديثي التخرج من طلبة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م (اضغط هنا).