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جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة تبوك عن أسماء المرشحين والمرشحات للتعاقد على وظائف الإعادة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتدعو كافة المرشحين لمراجعة عمادة الموارد البشرية بالجامعة لاستكمال إجراءات التعاقد بتاريخ 1444/10/06هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

رابط الاستعلام

وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

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