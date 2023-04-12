موقع هولندي: تطورات مثيرة في صناعة السياحة السعودية عيسى المحياني يشعل المنافسة بين الجماهير 4 مطارات سعودية ضمن تصنيف “سكاي تراكس” لأفضل موظفي المطارات الخالدي: “موسم رمضان” جسر مهم لربط الأجيال الجديدة بمهن الأجداد القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع
أعلنت جامعة تبوك عن أسماء المرشحين والمرشحات للتعاقد على وظائف الإعادة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتدعو كافة المرشحين لمراجعة عمادة الموارد البشرية بالجامعة لاستكمال إجراءات التعاقد بتاريخ 1444/10/06هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.