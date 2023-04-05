Icon

ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022 Icon استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو Icon تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان Icon ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا Icon معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا Icon وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة Icon مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض Icon الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري Icon ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو Icon شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول:

برامج الماجستير:

  •  برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
  •  برنامج ماجستير إنفاذ القانون.
  •  برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.
  •  برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة.
  •  برنامج ماجستير الأمن الوطني.
  •  برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

برامج الدبلوم العالي:

  •  برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
  •  برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.
  •  الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
  •  الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:

  •  الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.
  • التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل
  •  استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.
  •  في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

طريقة التسجيل:

أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم