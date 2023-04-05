جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول:

برامج الماجستير:

برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

برنامج ماجستير إنفاذ القانون.

برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.

برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة.

برنامج ماجستير الأمن الوطني.

برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

برامج الدبلوم العالي:

برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.

الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:

الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.

التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.

في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

طريقة التسجيل:

أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.