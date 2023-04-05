جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
برامج الماجستير:
برامج الدبلوم العالي:
الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:
أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.