جامعة نجران توفر 446 وظيفة أكاديمية

أعلنت جامعة نجران عن توفر 446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة (أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد ـ محاضر)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1444هـ/1445هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا.

شروط الوظيفة

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم على ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر، إضافة إلى أن يكون قرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ، صادرًا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

كما اشترطت على المتقدم مواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في ذات التخصص المراد التقديم عليه، وأن يكون مؤهل البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين على وظائف كلية الطب، وفي العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي للمتقدمين على وظائف كلية الصيدلة مع ضرورة اجتياز الاختبار العلمي الذي تجريه الكلية المعنية، وذلك للمتقدمين على وظيفة (محاضر)، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المعنية، وأية شروط أخرى تضعها المجالس المختصة، ومطابقة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر) على المتقدمين، إلى جانب الحصول على تصنيف ساري للمهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للمتقدمين على التخصصات الصحية، كما يتطلب للمتقدم على وظيفة محاضر أو أستاذ مساعد لوظائف الصيدلة السريرية الحصول على شهادة الإقامة العامة والتخصصية في الصيدلة السريرية (PGY1, PGY2)، واجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على وظيفة محاضر للكليات التي تشترط ذلك، ووفق نسبة الاجتياز التي تحددها تلك الكليات.

المستندات المطلوبة

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة والتي تتمثل في صورة من الهوية الوطنية، وصورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لكل درجة علمية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه أو ما يعادلها)، مع صورة من معادلة المؤهل العلمي في حال كانت المؤهلات ممنوحة من جامعة خارج السعودية، وكذلك إرفاق قرار الترقية علميًّا صادر من جامعـة سعودية أو جامعـة أخرى معترف بها، للمتقدمين على وظيفة أستاذ وأستاذ مشارك، ومشهد خبرة في عضوية هيئة التدريس صادر من جامعـة سـعودية أو جامعـة أخرى معترف بها، للمتقدمين على وظيفة أستاذ واستاذ مشارك، إضافة إلى إرفاق شهادة التصنيف المهني صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لمتقدمين على الوظائف الصحية، وشهادة الإقامة العامة والتخصصية في الصيدلة السريرية (PGY1, PGY2) للمتقدمين على وظائف الصيدلة السريرية، وأيضاً إرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين.

وطالبت الجامعة المتقدمين برفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني بدءًا من يوم الأحد 18 رمضان وحتى يوم السبت 24 من ذات الشهر من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx ،مع أهمية التأكد من مطابقة المؤهل العلمي ونظام الدراسة، بما هو معلن.