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توفير سبل الراحة للمعتكفين والمعتكفات

جاهزية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وفق الخطة التشغيلية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
جاهزية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وفق الخطة التشغيلية
المواطن- فريق التحرير

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، كامل الاستعدادات لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وأصبحت مواقع الاعتكاف جاهزة وفق الخطة التشغيلية.

جهازية المواقع

وأكد مساعد مدير الشؤون التوجيهية والإرشادية، ماجد المسعودي، على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدت بشكل كامل لاستقبال طلبات الاعتكاف، بداية من استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني بمنصة الرئاسة الرسمية، مشيرًا إلى أنه في حالة قَبول المتقدم ترسل له رسالة تعلمه بذلك.

 فرق متكاملة

وقالت وكيل رئيس الشؤون النسائية الدكتورة نورة الذويبي، إنه تم إعداد فرق متكاملة سواء من الفرق الطبية أو التطوعية، وأن لكل إدارة سيكون لموظفاتها دور في الاعتكاف.

انتهاء الطلبات

وكانت الرئاسة أعلنت في وقت مبكر إتاحة تسجيل الاعتكاف إلكترونيًا، إذ سبق وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبد الله الصولي على اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونيًا واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله.

وبين في أنه لا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته، كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم  (75، 76، 77، 81، 82، 83) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (106، 116، 119).

وتسير منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام على خطط منهجية، مع تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية، لتلبية رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، وبذل الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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