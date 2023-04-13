جاهز: لا صحة لاختراق بطاقات عملائنا وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر بدر بن سلطان يقف على استعدادات العشر الأواخر وموسم الحج مقاتلة ألمانية تقترب من الحدود الروسية السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام سببان جعلا مورينيو يرفض تدريب نادي النصر كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن 1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور
نفت شركة جاهز الأنباء المتداولة بتعرض بطاقات بعض العملاء الائتمانية للوصول غير المصرح له أمنيًّا، وأكدت أن تلك الأنباء عارية من الصحة ولا أساس لها من الواقع.
وقالت الشركة عبر تويتر: تود شركة جاهز أن توضح أن الإشاعات المتداولة مؤخرًا حول ادعاءات تتعلق بتعرض بطاقات عملائنا الائتمانية للوصول غير المصرح له أمنيًّا.
وأكدت الشركة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.
ولفتت الشركة إلى أنها تستخدم أفضل الممارسات وأعلى التدابير الوقائية المتبعة في الأمن السيبراني ومتطابقة مع متطلبات PCI DSS، ولم تتعرض بطاقات العملاء لأي وصول غير مصرح له.
وشددت الشركة على ملاحقة مروجي تلك الشائعات، قائلة: تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية، نشدد على عدم تداول أي ادعاءات غير صحيحة، وسوف نتخذ مع الجهات ذات العلاقة كل التدابير القانونية، لملاحقة ناشري الإشاعات حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والأنظمة ذات العلاقة.