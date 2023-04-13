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الشركة ستلاحق مروجي الشائعات قانونيًّا

جاهز: لا صحة لاختراق بطاقات عملائنا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
جاهز: لا صحة لاختراق بطاقات عملائنا
المواطن - فريق التحرير

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نفت شركة جاهز الأنباء المتداولة بتعرض بطاقات بعض العملاء الائتمانية للوصول غير المصرح له أمنيًّا، وأكدت أن تلك الأنباء عارية من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

وقالت الشركة عبر تويتر: تود شركة جاهز أن توضح أن الإشاعات المتداولة مؤخرًا حول ادعاءات تتعلق بتعرض بطاقات عملائنا الائتمانية للوصول غير المصرح له أمنيًّا.

وأكدت الشركة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

أعلى التدابير

ولفتت الشركة إلى أنها تستخدم أفضل الممارسات وأعلى التدابير الوقائية المتبعة في الأمن السيبراني ومتطابقة مع متطلبات PCI DSS، ولم تتعرض بطاقات العملاء لأي وصول غير مصرح له.

تحرك قانوني

وشددت الشركة على ملاحقة مروجي تلك الشائعات، قائلة: تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية، نشدد على عدم تداول أي ادعاءات غير صحيحة، وسوف نتخذ مع الجهات ذات العلاقة كل التدابير القانونية، لملاحقة ناشري الإشاعات حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والأنظمة ذات العلاقة.

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