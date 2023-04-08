تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة مدالله العليان يستعيد بريقه مع الاتحاد “جبل الفيل”..معلم سياحي فريد يجذب زوار العلا عاصفة قضائية يواجهها ترامب في 2023 مشاهد لهطول أمطار غزيرة بالسيل الصغير شمال الطائف Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
يعدّ جبل الفيل في محافظة العلا جزءًا مهمًا من المعالم السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم، وهو عبارة عن صخرة ضخمة، يبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 52 م، وتتميز بشكلها الفريد الذي يشبه الفيل ومنه اكتسبت هذا المسمى.
وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المرافق المجاورة للجبل، وذلك بإنشاء مواقف للسيارات، وممرات للمشاة، وجلسات خاصة للأفراد والعائلات، كما وفرت بالقرب منه عددًا من المطاعم والمقاهي، تقدم أشهى أنواع المأكولات والمشروبات طيلة أيام الأسبوع.
ووثقت مجموعة من الصور عددا من المشاهد المتنوعة لجماليات جبل الفيل والجبال المحيطة به.