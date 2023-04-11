جدة والقنفذة الأعلى حرارة اليوم بـ 37 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت كل من جدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، في حين سجلت كل من أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 12 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: جدة والقنفذة 37 درجة مئوية، مكة المكرمة 36 مئوية، جازان وشرورة 35 مئوية، المدينة المنورة والدمام وينبع والخرج وحفر الباطن 33 مئوية، الرياض 32 مئوية، بريدة والعلا وبيشة 30 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها والباحة 12 درجة مئوية، الطائف 14 مئوية، طريف 15 مئوية، بيشة 16 مئوية، المجمعة والعلا وبريدة 17 مئوية، الرياض 19 مئوية، المدينة المنورة والخرج 20 مئوية، الأحساء 21 مئوية، مكة المكرمة 23 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.