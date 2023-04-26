جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي

لازال الجدل مثارًا بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي الجديد، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصلا لاتفاق بشأن التجديد.

العودة إلى برشلونة

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى إسبانيا مجددًا، وذكرت شبكة le10sport: “النجم الأرجنتيني يشتاق إلى إنهاء حياته الكروية في كتالونيا، ويرغب في العودة للعب بقميص برشلونة”.

وتابعت: “المحادثات بدأت بالفعل بين برشلونة وميسي، والاتفاق سيتم بين الطرفين قريبًا، بمجرد حصول برشلونة على موافقة رابطة الليغا، بشأن خطة الجدوى المتعلقة بالرواتب”.

وأضافت شبكة le10sport: “المفاوضات بين باريس وليونيل ميسي بشأن التجديد توقفت، مع وجود اتصالات مباشرة بين برشلونة وممثلي النجم الأرجنتيني، والاتفاق بات على وشك الانتهاء”.

التجديد مع باريس

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن الخيار الأول لميسي، هو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأضافت: “حال فشل المفاوضات، فإن الانتقال إلى برشلونة يبقى الخطة البديلة للبرغوث”.

وواصلت: “مستقبل ليونيل ميسي عالق بين باريس وبرشلونة، وستكون الأولوية للمشروع الرياضي أولًا ثم راتبه السنوي، حيث يحصل حاليًا على 37 مليون يورو، وهو ما يفوق القدرات المالية للنادي الإسباني”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا، يريد البقاء في أوروبا، من أجل تتويج جديد بدوري الأبطال”.

عروض أمام ليونيل ميسي

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي إلى ليونيل ميسي، وسيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم بحصوله على حوالي 400 مليون دولار في الموسم، وذلك بجانب اهتمام أكثر من ناد أمريكي بضمه.