Icon

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط Icon ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة Icon ارتفاع معدل السعادة وزيادة تشغيل المرأة بين إنجازات الرؤية في 2022 Icon 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي Icon الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي Icon السديس: متابعة الملك سلمان وولي العهد وراء نجاح موسم رمضان Icon خياران أمام الأهلي بشأن التدبير الوقتي Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي Icon مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة Icon طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده هذا الموسم

جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
جدل بشأن مستقبل ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لازال الجدل مثارًا بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي الجديد، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصلا لاتفاق بشأن التجديد.

العودة إلى برشلونة

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى إسبانيا مجددًا، وذكرت شبكة le10sport: “النجم الأرجنتيني يشتاق إلى إنهاء حياته الكروية في كتالونيا، ويرغب في العودة للعب بقميص برشلونة”.

وتابعت: “المحادثات بدأت بالفعل بين برشلونة وميسي، والاتفاق سيتم بين الطرفين قريبًا، بمجرد حصول برشلونة على موافقة رابطة الليغا، بشأن خطة الجدوى المتعلقة بالرواتب”.

وأضافت شبكة le10sport: “المفاوضات بين باريس وليونيل ميسي بشأن التجديد توقفت، مع وجود اتصالات مباشرة بين برشلونة وممثلي النجم الأرجنتيني، والاتفاق بات على وشك الانتهاء”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر psg

التجديد مع باريس

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن الخيار الأول لميسي، هو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأضافت: “حال فشل المفاوضات، فإن الانتقال إلى برشلونة يبقى الخطة البديلة للبرغوث”.

وواصلت: “مستقبل ليونيل ميسي عالق بين باريس وبرشلونة، وستكون الأولوية للمشروع الرياضي أولًا ثم راتبه السنوي، حيث يحصل حاليًا على 37 مليون يورو، وهو ما يفوق القدرات المالية للنادي الإسباني”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا، يريد البقاء في أوروبا، من أجل تتويج جديد بدوري الأبطال”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

عروض أمام ليونيل ميسي

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي إلى ليونيل ميسي، وسيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم بحصوله على حوالي 400 مليون دولار في الموسم، وذلك بجانب اهتمام أكثر من ناد أمريكي بضمه.

ميسي
ميسي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم