جراحة عاجلة تنهي معاناة مريض من صعوبة في التنفس بنجران

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تمكن فريق جراحة القلب في منطقة نجران من إنهاء معاناة مريض يعاني من صعوبة في التنفس وذلك بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقالت الصحة في نجران إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد قاموا بعمل الفحوصات السريرية اللازمة التي أكدت أن المريض يعاني من تضيق شديد في الصمام التاجي وارتجاع شديد في الصمام الأورطي وارتجاف أذيني بسبب روماتيزم القلب.
وتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل لتوسيع الجذع الأورطي باستخدام رقعة صناعية حتى تسمح بزرع صمام يتناسب حجمه مع كتلة جسم المريض إضافة إلى تبديل الصمام التاجي والصمام الأورطي.
يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بالمستشفى نجح في إجراء 47 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي 2022م.