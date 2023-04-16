جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية

استقبل سوق السيارات السعودي الأيقونة الأمريكية ذات الدفع الرباعي “جراند واجونير 2023″ الجديدة كلياً، بتصميماتها المبتكرة، والتي تأتي بقدراتها الأسطورية لتصنع عالماً جديداً من الرفاهية والراحة، حيث تعد أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدماً تقنياً في تاريخ علامة جيب الأسطوري الممتد على مدى 80 عامًا.

هذا وسيحظى عشاق الفخامة في المملكة بفرصة اختبار السيارة وقدراتها الفائقة التي توفرها أنظمة الدفع الرباعي الثلاثة، وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي، والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة، مع أعلى مستويات الراحة في سيارة عائلية تتسع لـ8 ركاب بتصميم مميز حديث وأنيق.

وقال تيرينس بيرن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات: ” نحن سعداء بإطلاق سيارة جراند واجونير الجديدة في السوق السعودية، حيث تتمتع هذه السيارة بخصائص فريدة وقدرات عالية على الطرق الوعرة، وهذا ما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الصعبة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. نتوقع أن تحظى جراند واجونير بإقبال كبير من قبل العملاء في السوق السعودية وأن تصبح واحدة من أكثر السيارات شعبية ضمن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الفخمة”.

مواصفات السيارة الجديدة

ومن جانبه قال راكيش ناير، المدير الإداري للعلامات الأمريكية في ستيلانتيس الشرق الأوسط: ” تمثل جراند واجونير الجديدة ولادة أيقونة أمريكية مميزة من جديد، حيث تم تصميمها وتصنيعها خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط. يصاف اليوم وصول سيارة الدفع الرباعي المميزة إلى السعودية لتجلب معها قدرات أسطورية ومستويات جديدة من الراحة والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم المتطور. هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة في السعودية مع علامة جيب، ولدينا فرصة رائعة لإعادة تعريف الفئة وتوسيع قاعدة عملائنا المحتملين”.

وأضاف ناير: “نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا في المنطقة مسترشدين بوعود جيب العشرة للشرق الأوسط. يتضمن ذلك وضع معايير متميزة لكل من صالات العرض ومراكز الخدمة لدينا مع سفراء جيب المدربين تدريباً كاملاً للمبيعات والخدمة، وتوفير مركبات مجاملة، وجدولة مناسبة، وصيانة مجانية وغير ذلك الكثير. هدفنا هو تجاوز التوقعات وضمان رضا العملاء التام”.

الفخامة والمغامرة

تجسد جراند واجونير 2023 صورة خيالية من الفخامة والمغامرة بثلاثة أنظمة دفع رباعي وهيكل جديد تمامًا، يوفر أداءً مثالي للقيادة على الطرق، مع مقاعد فاخرة مكسوة بجلد باليرمو وقمرة قيادة رقمية بالكامل بتقنيات متطورة تم تقديمها بشكل رائع لسهولة الاستخدام، فيما تقدم السيارة الأيقونة تجربتها الأكثر رحابة وراحة على الإطلاق، حيث يتيح كل مقعد تجربة من الدرجة الأولى بمقاعد كابتن تشيرز في الصفين الأمامي والثاني، ومقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب وصف ثالث فسيح.

وتعتبر جراند واجونير الجديدة الأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية بابتكارات الجيل القادم من التقنيات الحديثة بما فيها نظام “يوكونيكت 5″، ومجموعة من شاشات العرض الرقمية والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 75 بوصة، بما في ذلك الشاشات الممتدة على طول لوحة القيادة الأمامية والتي يصل مساحتها الإجمالية إلى 45 بوصة، ونظام “تلفاز فيرست فاير”، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية وكاميرا مراقبة المقعد الخلفي الحصرية.

كما توفر السيارة أكثر من 120 وظيفة للسلامة والأمان، تتضمن استخدامات مبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين التفاعل بين السائق والسيارة والطريق، مشيراً أنها تأتي مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة الرائدة في فئتها والتي تعزز مجال رؤية السائق، وتساعد على تسهيل رؤية لوحة التجهيزات مع تمكين وظائف مساعدة السائق لتجنب التصادمات بما في ذلك نظام مساندة السائق النشط، ومساعد القيادة الذاتية النشط بدون استخدام اليدين، ونظام الرؤية الليلية وتعقّب المشاة والحيوانات، ونظام تفادي الاصطدام عند التقاطعات، ونظام الكشف عن نعاس السائق، ونظام المرآة الرقمية للرؤية الخلفية، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية.

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وتواصل جراند واجونير ابتكاراتها بمحرك هيوريكين سعة 3.0 لتر الجديد مع التوربو مزدوج، والذي يأتي بستة أسطوانات في خط مستقيم، ويطلق انبعاثات أقل ويستهلك وقوداً أقل مقارنة بالمحركات الأكبر، ولكنه برغم ذلك يولد قوة تضاهي قوة محركات V8.

تم الاتفاق بين شركة بترومين ومجموعة ستيلانتيس على أن تصبح الأولى الموزع الرسمي لعلامات أبارث وألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وفيات بروفيشنال وجيب ورام على مستوى المملكة العربية السعودية.