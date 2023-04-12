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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

جريان سيول شعيب الحسي غرب المجمعة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
جريان سيول شعيب الحسي غرب المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان السيول بأحياء غرب محافظة المجمعة بمنطقة الرياض بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، جريال وتدفق السيول بشعيب الحسي بروضة المزيرعة بمحافظة المجمعة، في ظل تقلبات جوية بمعظم المناطق.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

 

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