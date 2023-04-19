جريان شعيب العويصي بعد أمطار عرعر

شهدت مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، والتي على إثرها جرت السيول والشعاب.

ووثق مقطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على مدينة عرعر، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد، ما أسفر عن جريان شعيب العويصي بشمال عرعر.

ودعت أمانة منطقة الحدود الشمالية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لاحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.