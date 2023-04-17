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بمثابة ضمادة بيولوجية مفيدة

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ صباحاً
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
لمواطن - فريق التحرير

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اكتشف الأطباء البرازيليون للمرة الأولى علاجًا جديدًا لضحايا الحروق؛ باستخدام جلد سمكة استوائية يساعد في الشفاء من الإصابات الشديدة.

ضمادة بيولوجية

ويعتبر جلد سمك البلطي بمثابة ضمادة بيولوجية مفيدة بحالات التطعيم، حيث يخفف الألم ويعمل بمثابة لصاقة كولاجين لالتئام الجروح، وفق سكاي نيوز عربية.

وكانت ماريا إينيس كانديدو من أوائل المرضى الذين عولجوا من خلال الاعتماد على جلد سمك البلطي.

وبعد انفجار عبوة غاز في مكان عملها، أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في ذراعيها ورقبتها ووجهها.

وقالت: كنت أعاني من ألم مبرح بالفعل وكانت بعض جراحي عميقة حقًّا، عندما وضعوا الكريمات في جراحي بدا الأمر كما لو أنني أتعرض للتعذيب.

وأردفت: أحببت العلاج وسأوصي به لأي شخص يعاني مثلي. وكشفت ماريا أنها أفضل بنسبة 100 في المائة تقريبًا لأن لصاقات السمك أحدثت فرقًا كبيرًا في شفائها.

وأظهر تحليل جلد البلطي أنه يحتوي على مستويات مثالية من الكولاجين من النوع الأول ودرجات عالية من الرطوبة، لذلك يستغرق وقتًا طويلًا حتى يجف.

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