جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة اقتحام الأقصى اليوم

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كشفت وزارة الخارجية الأردنية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم الخميس، جلسة طارئة مغلقة بطلب من الأردن وفلسطين، وبدعم من الإمارات والصين؛ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وغردت بعثة أبو ظبي بالأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق؛ لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا اقتحام المسجد الأقصى المبارك”.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن طلب الأردن وفلسطين، جرى بدعم من دولة الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وتابعت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر، أن الطلب الأردني الفلسطيني جرى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.
وكان الأردن قد دعا اليوم، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.