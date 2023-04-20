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بعد مقارنته مع نجوم سابقين لعبوا للراقي

جماهير الأهلي: خالد مسعد ظاهرة لن تتكرر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
جماهير الأهلي: خالد مسعد ظاهرة لن تتكرر
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن الفترة الذهبية التي قضاها خالد مسعد مع النادي الأهلي وحقق خلالها العديد من الإنجازات مع الراقي والمنتخب السعودي.

وكان الإعلامي الرياضي محمد القرني المقرب من الأهلي طرح سؤالًا لمتابعيه حول من الأفضل في مركز صانع الألعاب في تاريخ الراقي حيث تواجد في الخيارات “التونسي طارق ذياب، أحمد الصغير، خالد مسعد، الجزائري رياض بودابوز”.

ورغم اعتراف الجماهير بأن كلًّا من طارق ذياب وأحمد الصغير ورياض بودابوز، تألقوا مع الراقي لكن الجماهير أقرت بأن مسعد له مكانة خاصة في قلوبهم بسبب ما حققوا من إنجازات مع الأهلي بجانب إمكانياته الفنية ومهاراته الجيدة التي ساهمت في تحقيق الأهلي والمنتخب السعودي للعديد من الإنجازات”.

مسيرة خالد مسعد

خالد مسعد أيقونة الكرة السعودية يعد أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية والآسيوية ينضم إلى نادي المئوية للفيفا عن عمر 25 عامًا، صانعًا سيرة كروية خالدة، لا تبارح مكانها في ذاكرة اللعبة، لذا مع كل فترة زمنية يعود عشاق كرة القدم في تداول مسيرته المليئة بالمتعة والتشويق من خلال بث مقاطع فيديو عبر منصات التدوينات القصيرة تويتر.

خالد مسعد في مباراة هولندا بمونديال 1994
مسعد في مباراة السعودية وهولندا مونديال 1994

خالد مسعد لاعب كرة قدم سعودي سابق، بدأ مسيرته الكروية مع فريق الأهلي للناشئين، قبل أن يقوم البرازيلي تيلي سانتانا بتصعيده للفريق الأول، ثم انتقل للعب مع نادي الاتحاد عام 2001، وهو قرار أثير حوله الكثير من الجدل؛ حيث إنه الخصم التقليدي لنادي الأهلي.

وقد لعب مع الاتحاد مباريات رسمية قليلة، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2003، وقد كان وقتها في قمة حزنه ولم يتمالك دموعه في إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الذي شهد بداية تاريخه المجيد وتارة في ملعب الأهلي وأخرى في أكاديمية النادي.

ولد خالد مسعد في 23 نوفمبر عام 1971 في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية. وبدأ مسعد مزاولة كرة القدم في الحارة ثم المدرسة، حيث ذاع صيته في الدورات الرمضانية التي تميزت بها مدينة جدة، ثم جاءته فرصة ذهبية حيث التحق بنادي الأهلي للناشئين.

وحقق مسعد مع المنتخب السعودي لقبين في كأس أمم آسيا عامي 1988 و1996، كما فاز بلقبين مع الأهلي وهما كأس ولي العهد وكأس الاتحاد السعودي.

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