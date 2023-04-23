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خلال مواجهة الهلال بكأس الملك

جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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خطفت جماهير الاتحاد الأنظار خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة الهلال، بعدما رسمت لوحة فنية مميزة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

لوحة مميزة لجماهير الاتحاد

وقامت الجماهير الاتحادية بتيفو مُقسم إلى جزأين، حمل الجزء العلوي عبارة “ignite it”، والتي تترجم بشكل حرفي إلى “أشعلها”، فيما اشتمل الجزء السفلي رسومًا ونيران مشتعلة للتعبير عن الكلمة.

جماهير الاتحاد
تيفو جماهير العميد – المصدر@ittihad

كما حظي لاعبو العميد بتحية كبيرة واستقبال خاص من قبل الجماهير التي حرصت على الهتاف بأسمائهم، وترديد عبارات التشجيع، كما حملت لوحة كبيرة تضم صورًا لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

جماهير الاتحاد ضد الهلال
تيفو جماهير العميد – المصدر@ittihad

وتفاعل حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتيفو الجماهير، ونشر صورًا منها، وعلق قائلًا: “أنت العيد الذي نحيا به فرحًا”، وأضاف في تغريدة أخرى: “العِيدُ أنتَ فَمَا أحلَاكَ مُنتَصرًا”.

جماهير الاتحاد في ملعب الجوهرة
تيفو جماهير العميد – المصدر@ittihad

تعادل سلبي

ويلعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الآن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بعد نهاية أحداث الشوط الأول.

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