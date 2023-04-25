جماهير الاتحاد تفاجئ أحمد حجازي في مباراة الشباب

جهزت جماهير نادي الاتحاد، مفاجأة للاعب المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول، وذلك عند مواجهة نادي الشباب بعد غد في الجولة الـ 24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب

وعبر “تويتر” اتفقت فئات عريضة من الجماهير، الذين سيحضرون مباراة الشباب على الهتاف باسم حجازي في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة وهو رقم قميصه مع النادي تقديرًا ودعمًا له بعد أن سجل هدفًا عكسيًا في شباك الاتحاد أدى لإقصاء أصفر جدة من بطولة كأس الملك في مباراة الهلال في دور نصف النهائي أول أمس.

ويرغب نادي الاتحاد في التتويج ببطولة دوري روشن، في الموسم الحالي، لتكون ثاني بطولة يفوز بها بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن حاليًا برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي حال نجح الاتحاد في الفوز على الشباب فسوف يقترب العميد كثيرًا من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين والغائب عن خزائنه منذ عام 2009.

أرقام أحمد حجازي

وفي الموسم الحالي خطف حجازي الأنظار، ولعب دورًا بارزًا في تألق الاتحاد دفاعيًّا، بعدما ساهم في عدم استقباله سوى 3 أهداف فقط.

وشارك أحمد حجازي في 22 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، بمعدل 1980 دقيقة، حيث بدأ جميع المواجهات كأساسي؛ ولم يُستبدل في أي لقاء، كما نجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وصنع 6 فرص.

وقام حجازي بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 26.7%، ولعب عرضية ناجحة بدقة 16.7%، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 50%، وشتت 94 كرة، ومنع التسديد 14 مرة، وقطع 15 كرة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.