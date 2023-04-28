جماهير النصر تتمنى التعاقد مع إيفر بانيغا

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بالتحرك والتعاقد مع الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب وذلك لسد العجز في خانة المحور في صفوف الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض.

مستوى مميز من إيفر بانيغا

وعلى الرغم من تعاقد أصفر الرياض مع البرازيلي لويز جوستافو لكن فئات كبيرة من جماهير العالمي ترى أنه لا يصلح باللعب في صفوف النادي وطالبت بالتعاقد مع بانيغا بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع نادي الشباب في آخر 3 مواسم عامة وفي مباراة الاتحاد أمس في دوري روشن بشكل خاص.

وكان بانيغا انضم إلى نادي الشباب في عام 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ولعب بانيغا كذلك مع المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة من 2008 إلى 2018، حيث اعتزل دوليًا بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018.