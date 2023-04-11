جماهير النصر تطالب ببقاء رودي غارسيا

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بالإبقاء على المدرب الفرنسي رودي جارسيا وذلك بعد تداول أنباء عن إقالته من قبل إدارة أصفر الرياض.

إقالة رودي غارسيا

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي غارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

ويتواجد أصفر الرياض حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

انتقاد ضد غارسيا

وكان الإعلامي محمد العنزي الناقد في برنامج ” أكشن مع وليد” انتقد المدرب غارسيا وطالب برحيله ولكن بعد نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع الأداء الفني معه.

وتولى رودي غارسيا تولى الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022، وسبق له تدريب أندية ” ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أوليمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.