Icon

مانشستر سيتي يتفوق على بايرن ميونخ بصاروخية روديجو بالشوط الأول Icon السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة Icon تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة ويتحول لـ إكس كورب Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon 7 غيابات لـ الهلال أمام النصر في الديربي Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon الدراسة عن بعد غدًا في الطائف Icon المملكة تتصدر مجموعة الـ 20 في مؤشر مديري المشتريات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تداول أنباء عن إقالته

جماهير النصر تطالب ببقاء رودي غارسيا

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
جماهير النصر تطالب ببقاء رودي غارسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بالإبقاء على المدرب الفرنسي رودي جارسيا وذلك بعد تداول أنباء عن إقالته من قبل إدارة أصفر الرياض.

إقالة رودي غارسيا

واتجه السواد الأعظم من جمهور النصر إلى أن إقالة المدرب رودي غارسيا في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم بـ 7 جولات سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

ويتواجد أصفر الرياض حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

رودي جارسيا مدرب النصر
مدرب النصر

انتقاد ضد غارسيا

وكان الإعلامي محمد العنزي الناقد في برنامج ” أكشن مع وليد” انتقد المدرب غارسيا وطالب برحيله ولكن بعد نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع الأداء الفني معه.

وتولى رودي غارسيا تولى الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022، وسبق له تدريب أندية ” ليون الفرنسي، روما الإيطالي، ليل الفرنسي، أوليمبيك مارسيليا، ديجون الفرنسي”.

وسيواجه النصر جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم