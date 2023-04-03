جماهير النصر عن محيسن الجمعان: أفضل من ارتدى رقم 11 بتاريخ الكرة السعودية

استعادت جماهير نادي النصر، فترة تألق اللاعب محيسن الجمعان مع أصفر الرياض وذلك خلال الفترة من 1984 حتى عام 2000.

لما نذكر الرقم 11 تذكر اللاعب ……..💛💙؟! pic.twitter.com/ooSyjeYwGR — متجر نادي النصر (@AlNassrFcStore) April 2, 2023

وطرح حساب “متجر نادي النصر” سؤالًا عبر حسابه في “تويتر” لمتابعيه بمناسبة حلول يوم 11 رمضان أمس قائلًا: “لما نذكر الرقم نذكر اللاعب؟”.

وعلى الفور ردت فئات عريضة من جماهير النصر أن رقم 11 يذكرهم بفترات تألق الجمعان مع أصفر الرياض حيث وصفوه بـ”الكوبرا” صاحب أشهر قميص لـ رقم 11 تم ارتداؤه في الكرة السعودية، مضيفين أنه كان لاعبًا على مستوى فني مميز وصاحب أخلاق عالية.

إنجازات محيسن الجمعان

وحقق الجمعان مع النصر 3 ألقاب في كأس الملك، لقب وحيد في الدوري السعودي الممتاز، كأس دوري خادم الحرمين الشريفين مرتين، كأس الأمير فيصل بن فهد مرة واحدة، كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، بطولة السوبر الآسيوية مرة واحدة.

وفاز الجمعان مع المنتخب السعودي بلقبين في بطولة كأس أمم آسيا عامي 1984 و1988.