جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الهلال إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم بين الهلال وأوراوا الياباني.

ونشر الإعلامي القطري خالد جاسم المذيع في قناة ” الكأس” القطرية عبر حسابه في “تويتر” مجموعة من جماهير أزرق الرياض وهي تستعد للدخول إلى مدرجات الملعب الملقب بـ ” درة الملاعب” لدعم الأزرق في مواجهة أوراوا.

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

موعد المباراة