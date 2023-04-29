جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة مواطن بحوزته إمفيتامين مخدر في قبضة الأمن بالطائف سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا الحضور الجماهيري يزين جنبات ملعب الملك فهد الدولي عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الهلال إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم بين الهلال وأوراوا الياباني.
ونشر الإعلامي القطري خالد جاسم المذيع في قناة ” الكأس” القطرية عبر حسابه في “تويتر” مجموعة من جماهير أزرق الرياض وهي تستعد للدخول إلى مدرجات الملعب الملقب بـ ” درة الملاعب” لدعم الأزرق في مواجهة أوراوا.
وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.
وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.
يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.
ويرغب الأزرق في الفوز باللقب الخامس له في دوري أبطال آسيا من أجل المشاركة بشكل رسمي في كأس العالم للأندية التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.