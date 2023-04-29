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لحضور مباراة أوراوا

جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب
المواطن - فريق التحرير

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توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الهلال إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم بين الهلال وأوراوا الياباني.

ونشر الإعلامي القطري خالد جاسم المذيع في قناة ” الكأس” القطرية عبر حسابه في “تويتر” مجموعة من جماهير أزرق الرياض وهي تستعد للدخول إلى مدرجات الملعب الملقب بـ ” درة الملاعب” لدعم الأزرق في مواجهة أوراوا.

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.

جماهير الهلال - ملعب الملك فهد الدولي - 3

يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.

اللقب الخامس

ويرغب الأزرق في الفوز باللقب الخامس له في دوري أبطال آسيا من أجل المشاركة بشكل رسمي في كأس العالم للأندية التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

جماهير الهلال- ملعب الملك فهد - 2

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