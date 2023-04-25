Icon

الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن Icon رئيس البنك الدولي يشكر الملك سلمان على إجلاء الموظفين العالقين بالسودان Icon حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد Icon حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي Icon مواطن يتباهى بجواز السفر السعودي: اللي يحمله لا يخاف على عمره Icon سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على عدد من المناطق Icon موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتفقت جماهير أزرق الرياض على أن الفريق بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعب يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، حيث اتفقوا على أن الكويكبي صاحب الـ29 عامًا هو الخيار الأمثل لشغل هذين المركزين في الفريق الكروي الأول بالهلال في الموسم المقبل.

مراكز يحتاجها الهلال

كما طالبت جماهير أزرق الرياض كذلك، إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع قلب دفاع أساسي ولاعب خط وسط مدافع ومهاجم صريح بالإضافة لحارس مرمى احتياطي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الكويكبي من نادي الاتفاق، إلى الأهلي قد تعثرت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد الكويكبي
الكويكبي – المصدر @Ettifaq

محمد الكويكبي والأهلي

وذكرت التقارير أن تعثر مفاوضات انتقال الكويكبي لـ الأهلي جاءت بسبب رفض نادي الاتفاق تقسيط مبلغ الصفقة على 3 دفعات.

وكان الأهلي عانى هجوميًّا منذ بداية موسم 2022/ 2023 بسبب تراجع مستوى هيثم عسيري بجانب رحيل السوري عمر السومة، وعدم الاقتناع بالقدرات الفنية للاعب يوسف العبدلي، مما جعل موسيماني يُطالب إدارة الأهلي بفسخ التعاقد معه.

ويلعب محمد الكويكبي مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق منذ عام 2016 قادمًا من نادي العروبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم