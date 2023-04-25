جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتفقت جماهير أزرق الرياض على أن الفريق بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعب يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، حيث اتفقوا على أن الكويكبي صاحب الـ29 عامًا هو الخيار الأمثل لشغل هذين المركزين في الفريق الكروي الأول بالهلال في الموسم المقبل.

مراكز يحتاجها الهلال

كما طالبت جماهير أزرق الرياض كذلك، إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع قلب دفاع أساسي ولاعب خط وسط مدافع ومهاجم صريح بالإضافة لحارس مرمى احتياطي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الكويكبي من نادي الاتفاق، إلى الأهلي قد تعثرت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد الكويكبي والأهلي

وذكرت التقارير أن تعثر مفاوضات انتقال الكويكبي لـ الأهلي جاءت بسبب رفض نادي الاتفاق تقسيط مبلغ الصفقة على 3 دفعات.

وكان الأهلي عانى هجوميًّا منذ بداية موسم 2022/ 2023 بسبب تراجع مستوى هيثم عسيري بجانب رحيل السوري عمر السومة، وعدم الاقتناع بالقدرات الفنية للاعب يوسف العبدلي، مما جعل موسيماني يُطالب إدارة الأهلي بفسخ التعاقد معه.

ويلعب محمد الكويكبي مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق منذ عام 2016 قادمًا من نادي العروبة.