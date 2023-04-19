جماهير الهلال تطلب معاقبة كريستيانو رونالدو

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ وذلك بسبب ما بدر منه ضد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال في ديربي الرياض أمس في دوري روشن السعودي.

مصارعة حرة !

وكانت اللقطات التلفزيونية أظهرت مسك رونالدو لرقبة اللاعب كويلار خلال لعبة بين الاثنين، حيث أسقط رونالدو لاعب الهلال أرضًا على طريقة لعبة المصارعة الحرة، كما أن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لم يطرد رونالدو بعد تلك الواقعة، مما تسبب في غضب جماهيري كبير من قبل عشاق الهلال.

جماهير الهلال طالبت لجنة الانضباط والأخلاق بالتدخل ومعاقبة رونالدو بعد تصرفه الذي وُصف بأنه غير رياضي بعدما كاد يتسبب في إصابة كويلار على حد وصفهم.

كريستيانو رونالدو يعجز عن التسجيل

يذكر أن كريستيانو رونالدو لم ينجح في التسجيل في شباك الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي، حيث خسر النصر أمام الاتحاد في الدوري بهدف دون رد، وخسر أمس أمام الهلال بثنائية دون رد ولم يسجل رونالدو في شباك الاتحاد والهلال.

وخلال مباراة الأمس، أهدر النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أزرق الرياض ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر إيجالو في الدقيقة الـ62 بعد احتساب ركلة جزاء من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير نتيجة عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 49 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني.