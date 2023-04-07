جماهير الهلال تنتقد الحكم ماجد الشمراني بسبب ركلة جزاء غير محتسبة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقع “تويتر” مقطع فيديو للمسة يد على أحد لاعبي الشباب في الشوط الأول من مباراة الهلال، المقامة حاليًّا في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعرض الفيديو لقطة ارتطام الكرة في يد اللاعب إياجو سانتوس لاعب الشباب حيث طالب لاعبو الهلال، بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسبها.
وانتقدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض، الحكم الشمراني بسبب عدم ذهابه لتقنية الفيديو ورؤية اللعبة ولمسة اليد على لاعب الشباب.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.