جماهير الهلال تُجهز مفاجأة لنجومها قبل مواجهة الفيحاء

تخطط جماهير نادي الهلال لتجهيز مفاجأة لنجومها بمناسبة مباراة الفيحاء غدًا في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفوز على الفيحاء يصعد بـ الهلال للترتيب الثالث

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا في موقع “تويتر” بعنوان “60 ألف هلالي الثلاثاء”، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا مع المطالبة بحضور أعداد كبيرة من جماهير الأزرق لدعم النادي في مباراة الفيحاء التي تُقام على ملعب المجمعة، خاصة أن فوز الأزرق على الفيحاء سيجعله يصعد للمركز الثالث في ترتيب دوري روشن، قبل مواجهة نادي الشباب في الجولة الـ22 مساء يوم الجمعة المقبلة.

ويتواجد أزرق الرياض حاليًّا في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 42 نقطة، وذلك بعد الفوز على نادي الخليج أول أمس في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين من عمر المسابقة.

ترتيب دوري روشن

وقبل مباراة الهلال والفيحاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.