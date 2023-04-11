جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر

وثقت لقطات مصورة لـ جموع المصلين خلال أدائهم صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 20 رمضان 1444هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وأجواء إيمانية.

وبينت اللقطات حشود المصلين يؤدون عباداتهم في طمأنينة ويسر، وأجواء روحانية وإيمانية في الشهر الفضيل.

العشر الأواخر

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، جاهزية الخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ، بمتابعة وإشراف من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد أن جهاز الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استنفر كافة موارده البشرية ومعداته التشغيلية للتيسير على قاصدي المسجد الحرام أداء النُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، حيث سيشهد الحرم المكي كثافة كبيرة فقد وصل عدد المصلين والمعتمرين إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمر يوميًّا من بداية رمضان، وبالتالي رفع الجاهزية في وتيرة العمل لكافة وكالات الرئاسة.

التطهير والتعقيم

وذكر أن الرئاسة ستكثف عمليات التطهير والتعقيم، فسيتم غسيل المسجد الحرام (10) غسلات يوميًّا، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وكل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات و(1600) لتر من المعطرات، وتتم عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة (15000) لتر، فقد تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، بمواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وتوزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار.