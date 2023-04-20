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وسط أجواء مليئة بالإيمان والروحانية

جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ صباحاً
جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان، ومليئة بالروحانية والطمأنينة، أدى جموع المصلين اليوم صلاة التراويح وختم القرآن ليلة 29 من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي، وبلغ عدد المصلين أكثر من 340 ألف مصلٍّ، حيث أم المصلين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إمام وخطيب المسجد النبوي والتسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.

جهود مكثفة

وعملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها الخدمية على تكثيف جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لنجاح الخطة التنفيذية ولضمان أداء سير العمل في سبيل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي من خلال متابعة سير الأعمال على مدار الساعة.

نقلات نوعية

وتعمل الوكالة على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

 

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