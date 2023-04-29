الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة 4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا الحرب على المخدرات حرب جميع الفئات الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء
استقبلت مجموعة من الجنديات السعوديات ركاب سفينة أمانة بالورود بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة قادمين من السودان.
فيديو | جنديات سعوديات تستقبلن بالورد ركاب سفينة "أمانة"#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/PbOdTVdExA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023
وقبل قليل، وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.
فيديو | 1982 شخصا من أكثر من 17 جنسية حول العالم..
جانب من وصول السفينة "أمانة" وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/PmUPjgvwkc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023
وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.
فيديو | ركاب سفينة "أمانة" يرفعون أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Dr9V7XYZbW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023