جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة”

استقبلت مجموعة من الجنديات السعوديات ركاب سفينة أمانة بالورود بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة قادمين من السودان.

وصول السفينة أمانة

وقبل قليل، وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

فيديو | 1982 شخصا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.. جانب من وصول السفينة "أمانة" وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/PmUPjgvwkc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2023

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.