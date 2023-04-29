Icon

الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً Icon الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال Icon بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي Icon أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب Icon جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” Icon المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة Icon 4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا Icon الحرب على المخدرات حرب جميع الفئات Icon الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك Icon وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة

جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة”

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبلت مجموعة من الجنديات السعوديات ركاب سفينة أمانة بالورود بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة قادمين من السودان.

 

وصول السفينة أمانة

وقبل قليل، وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم