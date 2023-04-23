جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف حشود الزائرين تتدفق إلى معالم المدينة المنورة ومساجدها التاريخية وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي المعايدة تعزّز التآلف والتواصل بين الجيران في أحياء المدينة المنورة فك احتجاز 3 أشخاص بوادي الرمة وتغريم قائد المركبة بايدن يشكر السعودية على مساعداتها الحاسمة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين المرور السري يواصل رصد المخالفات المرورية في العيد
تسبب جندي روسي مخمور بانقلاب شاحنة تحمل نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز S-400، أثناء قيادته للعربة العسكرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.
ونشرت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأمريكية -نقلًا عن تقارير إعلامية روسية- أن جنديًا مخمورًا عمره 33 عامًا رمى نظام دفاع جوي من طراز “إس-400” تبلغ تكلفته 160 مليون دولار في حفرة الخميس الماضي.
ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة تولا، ولحسن الحظ لم تنفجر أنظمة الصواريخ.
وكانت الشاحنة التي تحمل النظام الصاروخي تتحرك ضمن قافلة من ثماني مركبات قبل أن تنحرف عن الطريق السريع وتسقط في الحفرة.
ونظام إس-400 هو نظام صاروخي أرض- جو متحرك صممته روسيا وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز، دخل الخدمة في عام 2007
ووفقًا لـ CSIS ، بدأت روسيا في تطوير إس-400 في عام 1993، وهي تستخدم في الغالب سلسلة صواريخ 48N6 ، مما يسمح لها بضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى 250 كيلومترًا (155 ميلًا)، والأنظمة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية عبر نصف قطرها 60 كيلومترًا.