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لحسن الحظ لم تنفجر أنظمة الصواريخ

جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة
المواطن - فريق التحرير

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تسبب جندي روسي مخمور بانقلاب شاحنة تحمل نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز S-400، أثناء قيادته للعربة العسكرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.

تكلفة الشحنة

ونشرت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأمريكية -نقلًا عن تقارير إعلامية روسية- أن جنديًا مخمورًا عمره 33 عامًا رمى نظام دفاع جوي من طراز “إس-400”  تبلغ تكلفته 160 مليون دولار في حفرة الخميس الماضي.

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة تولا، ولحسن الحظ لم تنفجر أنظمة الصواريخ.

وكانت الشاحنة التي تحمل النظام الصاروخي تتحرك ضمن قافلة من ثماني مركبات قبل أن تنحرف عن الطريق السريع وتسقط في الحفرة.

نظام S400

ونظام إس-400 هو نظام صاروخي أرض- جو متحرك صممته روسيا وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز، دخل الخدمة في عام 2007

ووفقًا لـ CSIS ، بدأت روسيا في تطوير إس-400 في عام 1993، وهي تستخدم في الغالب سلسلة صواريخ 48N6 ، مما يسمح لها بضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى 250 كيلومترًا (155 ميلًا)، والأنظمة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية عبر نصف قطرها 60 كيلومترًا.

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