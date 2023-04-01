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عقب رفضها دخول الفلسطينيين المسجد

جنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى بعد صلاة التراويح

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
جنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى بعد صلاة التراويح
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح.

اقتحام باحات الأقصى

وبثت وسائل إعلام فلسطينية لقطات من اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، عقب رفضها دخول الفلسطينيين المسجد.

وأدى نحو 150 ألف مصلٍّ فلسطيني، صلاة العشاء والتراويح، اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى.

150 ألف مصل

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 150 ألف مصلٍّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين لمدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وكان نحو 250 ألف مصل أدوا صلاة ظهر، أمس الجمعة، في المسجد الأقصى.

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