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بهدف انسيابية وتنظيم السير

جهود رجال المرور تتواصل لسلامة ضيوف الرحمن

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
جهود رجال المرور تتواصل لسلامة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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يواصل رجال المرور بذل الجهود بهدف تنظيم حركة السير وانسيابية الطرق لسلامة المشاة من ضيوف الرحمن.

انسيابية وتنظيم

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الإدارة العامة للمرور، جهود رجال المرور في تنظيم حركة السير، فضلًا عن توجيه قائدي المركبات والحافلات.

وتكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، وسلاسة وانسيابية الحركة أمام الجميع.

استقبال المعتمرين

وتواصل جميع إدارات المسجد الحرام والجهات الأمنية بمختلف فروعها، الجهود من أجل استقبال وفود المصلين والمعتمرين وذلك خلال شهر رمضان الكريم، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.

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