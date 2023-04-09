تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية بالعارضة اليوم الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه بإربد الهلال والنصر يتبرعان بمليوني ريال دعمًا لـ جود الإسكان واشنطن بوست: بسبب السعودية انتهى عصر الهيمنة الأمريكية يوفنتوس يتعثر أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي مسار أكثر استقلالية يتخذه السعوديون سياسيًا استمرار الدراسة عن بُعد في بيشة غدًا جهود رجال المرور تتواصل لسلامة ضيوف الرحمن
يواصل رجال المرور بذل الجهود بهدف تنظيم حركة السير وانسيابية الطرق لسلامة المشاة من ضيوف الرحمن.
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الإدارة العامة للمرور، جهود رجال المرور في تنظيم حركة السير، فضلًا عن توجيه قائدي المركبات والحافلات.
وتكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، وسلاسة وانسيابية الحركة أمام الجميع.
وتواصل جميع إدارات المسجد الحرام والجهات الأمنية بمختلف فروعها، الجهود من أجل استقبال وفود المصلين والمعتمرين وذلك خلال شهر رمضان الكريم، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.