جهود متواصلة للجوازات لإنهاء إجراءات القادمين من السودان

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واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.
فيديو | الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول القادمين من السودان#الإخبارية pic.twitter.com/QY4DgIYxRv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023
وأوضح الحساب الرسمي للجوازات بموقع “تويتر” أنها عملت بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.