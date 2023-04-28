جهود متواصلة من الجوازات لإنهاء إجراءات دخول القادمين من السودان

التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد تحذيرات من ثغرات في نظام كروم تهدد الذاكرة مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات ثنائية يوسف نياكاتي تُهدي الاتفاق فوزًا ثمينًا أمام ضمك بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون الفتح والوحدة يرتضيان التعادل يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن زكريا هوساوي مهدد بالغياب 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال
تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.
يأتي ذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتداداً للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.