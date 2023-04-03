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بعد عرضه بمزاد بالخارج

جواز سفر السادات يعود لمصر

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
جواز سفر السادات يعود لمصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مكتبة الإسكندرية، أمس الأحد، حصولها على جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أمريكية استعدادًا لبيعه.

ضمه لمقتنيات الرئيس

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد في لقاء مع الصحافيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر مكتفيًا بالقول: “استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.

وأردف زايد: “نظرًا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضًا متحفيًا مناسبًا يليق برؤساء مصر”.

انتهاء العمل به

وبحسب صورة وزعتها المكتبة انتهى العمل بهذا الجواز في 18 ماس 1979 قبل تجديده حتى 18 مارس 1981.

وعرضت دار مزادات heritage العالمية، جواز سفر دبلوماسي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالغتين العربية والفرنسية، والذي يحمل رقم 1، للبيع على موقعها.

بمبلغ 47.500 ألف دولار

وحقق جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات، الذي حمل لوت رقم 47262، مبلغ 47.500 ألف دولار، وذلك أمس في 22 فبراير الجاري 2023.

وجاء في وصف دار المزادات العالمية جواز سفر الرئيس الأسبق أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 من ثماني وأربعين صفحة 3.75 × 5.25، غير موقع، جواز سفر أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 مطبوع باللغتين العربية والفرنسية، صدر في 19 مارس 1974 وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979، والغلاف الجلدي مرن، مكتوب بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحاملها محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

ساري خلال زيارته لإسرائيل

وزادت دار المزادات في وصفها بأنه على الرغم من عدم وجود أختام تأشيرة مقابلة، إلا أن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر 1977 حيث التقى برئيس الوزراء مناحيم بيجن وألقى خطابًا شهيرًا في الكنيست، ورحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978 حيث التقى بالرئيس جيمي كارتر ووقّع اتفاقية كامب ديفيد مع بيجن، ونوهت دار المزادات بأن هناك تآكلًا طفيفًا جدًّا في جواز السفر من الاستخدام.

 

 

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