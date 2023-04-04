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مع وضع كلمات مرورية معقدة

جوجل كروم يحذر مستخدميه

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
جوجل كروم يحذر مستخدميه
المواطن - فريق التحرير

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دعا محرك البحث “جوجل” مستخدمي متصفح كروم بتحصين أجهزتهم لحماية أنفسهم في مدة لا تزيد على 60 ثانية، وحذر من تجاهل الأمر.

تحديث المتصفح

وأفادت المسؤولة في الشركة، مولي بيتس، بأن المئات من مهندسي جوجل يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنًا أمام التهديدات الأخيرة.

وأردفت مولي بيتس أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، وثمة تحسن ملحوظ يجري رصده بشكل مستمر، “على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين”.

كلمات مرور قوية

وشددت الخبيرة المستخدمين على تحديث متصفح “كروم”، مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وحثت بيتس على أهمية وضع كلمات مرورية معقدة، وغير مستخدمة على منصات أخرى، من قبيل “KZamPPzj43T9mQM”.

وأوصت أيضًا بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.

وأضافت أن أجهزة الحاسوب تكون فيها برامج كثيرة خبيثة في العادة، لأن الناس لا يكترثون بالتحذيرات التي تظهر أمامهم.

وأردفت أن من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.

ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من “جوجل كروم” متصفحًا مباشرًا لهم.

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