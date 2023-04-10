جولة للهلال الأحمر الليبي في الحرم المكي

استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة بإدارة التطوع، مساء أول أمس السبت، وفدًا من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي في الحرم المكي الشريف.

ترحيب خاص

حيث تم الترحيب بهم من قبل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأخذهم في جولة إلى بئر زمزم ومعرض كسوة الكعبة الشريفة، بالإضافة إلى مقر فريق التطوع بالحرم المكي الشريف.

شرح الإنجازات

وقد استمعوا خلال الجولة لشرح عن الإنجازات التي يقدمها متطوعو الهيئة في الحرم المكي وعن الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة زوار ومعتمري وقاصدي بيت الله الحرام.

واطلع بعدها الوفد على باص– طويق- وعدد من مشروعات الهيئة، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من التطور والتقدم الحاصل في مستوى التجهيزات والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقد أقامت الهيئة في إطار هذه الزيارة مأدبة إفطار للوفد الليبي، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.