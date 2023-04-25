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في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني

جيرونا يُمطر شباك ريال مدريد برباعية

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
جيرونا يُمطر شباك ريال مدريد برباعية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي جيرونا في تحقيق فوز كبير على نادي ريال مدريد برباعية مقابل هدفين، قبل قليل، في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

 

ودخل جيرونا المباراة ضاغطًا بكل قوة لينجح الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ12 والـ24 في شباك الحارس الأوكراني أندري لونين حارس الريال.

ريال مدريد يسقط بالرباعية

وفي الدقيقة الـ34، قلص اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور الفارق للريال من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، واصل الأرجنتيني كاستيلانوس تألقه ليضيف هدفين آخرين في رصيده في الدقيقتين الـ46 والـ63 ليسجل 4 أهداف اليوم في شباك الريال.

ونجح الإسباني لوكاس فاسكيز في تقليص الفارق للريال بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ86.

ريال مدريد وجيرونا

وبعد المباراة، أصبح رصيد جيرونا 41 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثاني.

ريال مدريد وجيرونا - 2

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