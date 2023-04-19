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بعد تألقه مع الروسونيري مؤخرًا

جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو حتى نهاية موسم 2023/2024 وذلك بعد تألقه مع الفريق الإيطالي في الفترة الأخيرة.

أرقام جيرو

ويُعد جيرو واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف الروسونيري حيث انضم للفريق الإيطالي في عام 2021 قادمًا من نادي تشيلسي، حيث خلال 76 مباراة، نجح المهاجم الفرنسي في إحراز 27 هدفًا.

ونجح جيرو في الفوز مع ميلان بلقب وحيد وهو الدوري الإيطالي موسم 2021/2022.

وكان اسم جيرو ارتبط بالانتقال لنادي الهلال بعد نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب الفرنسي صاحب الـ37 عامًا سيظل مع الروسونيري حتى نهاية الموسم المقبل.

جيرو - 2

ميلان لـ دور الـ4

وقبل تجديد عقد جيرو، كان الروسونيري صعد أمس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله مع مواطنه نابولي بهدف لكل فريق في إياب ربع نهائي البطولة، علمًا بأن الروسونيري فاز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد.

وفي الشوط الأول أهدر جيرو ركلة جزاء للروسونيري في الدقيقة الـ21، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدف التقدم للروسونيري في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي رفائيل لياو.

جيرو - 3

وفي الشوط الثاني، حاول نادي نابولي العودة في المباراة، حيث أهدر اللاعب الجورجي خفيتشيا كفاراتسيخليا ركلة جزاء لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ82.

ولم ييأس نابولي ونجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين من ضربة رأسية في الدقيقة الـ90، لكن التعادل لم يكن كافيًا ليصعد الروسونيري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.

وسيواجه الروسونيري المتأهل من مباراة بنفيكا البرتغالي ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي في دور نصف النهائي.

 

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