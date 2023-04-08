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سيارة مهشمة على جانب الطريق

حادث مروري في الرياض والإسعاف الجوي يتدخل

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
حادث مروري في الرياض والإسعاف الجوي يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول حادثًا مروريًّا شنيعًا، صباح يوم الخميس، في الرياض، فيما قامت طائرة الإسعاف الجوي بمباشرة الحالة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية”، مساء الجمعة، سيارة مهشمة على أحد الطرق في الرياض، وسط تجمع كبير من المواطنين حولها، فيما كانت طائرة الإسعاف الجوي تطوف بالمكان لمباشرة الحالة.

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