حادث مروري في الرياض والإسعاف الجوي يتدخل

وثق مقطع فيديو متداول حادثًا مروريًّا شنيعًا، صباح يوم الخميس، في الرياض، فيما قامت طائرة الإسعاف الجوي بمباشرة الحالة.

فيديو متداول لحادث مروري شنيع صباح اليوم الخميس في #الرياض والإسعاف الجوي يباشر الحالة#السعودية pic.twitter.com/f48Rz2TWTj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 7, 2023

ويظهر في الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية”، مساء الجمعة، سيارة مهشمة على أحد الطرق في الرياض، وسط تجمع كبير من المواطنين حولها، فيما كانت طائرة الإسعاف الجوي تطوف بالمكان لمباشرة الحالة.