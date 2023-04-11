Icon

حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم Icon القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب Icon تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال Icon أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي Icon الغامدي: منصة إحسان ساهمت في تعزيز موثوقية التبرع خلال 72 ساعة Icon دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان Icon وفاة مدير بنك عضه كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
أعلنت عنه شركة ZTE

حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت ZTE عن حاسب لوحي جديد يحمل بعض الميزات والمواصفات التي لا توجد في باقي الحواسب اللوحية المتوفرة حاليًّا.

ميزة عرض الصور

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها الحاسب هي ميزة عرض الصور بالتقنيات الثلاثية الأبعاد عبر شاشة IPS LCD وقد أتت بمقاس 12.4 بوصة، ودقة عرضها (2560/1600) بيكسل.

ويمتاز هذا الحاسب بأداء جبار وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجا بايت، كما يعمل بنظام Android 12L.

الكاميرا الأساسية

ومن الأمور المميزة الأخرى فيه أيضًا الكاميرا الأساسية التي حصلت على عدستين بدقة (16+16) ميجا بيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، كما جهّز بكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميجا بيكسل، وفقًا لـ ixbit.

وحصل الحاسب على منفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات للاتصال بشبكات 5G، وبطارية بسعة 9070 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة