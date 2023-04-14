حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بعد دفعها.
جاء ذلك خلال ردها على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر، حيث قالت، إنه في حال تم سداد الضريبة بعد 3 أكتوبر 2020 ولم يتم الاستفادة من شهادة تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول، فبإمكان الفرد استرداد الضريبة من خلال الدخول الى بوابة التصرفات العقارية ثم اختيار عرض التصرفات العقارية، ثم تعديل الطلب ثم تحديد نوع الاستثناء مسكن أول.
وأضافت: أن بعد اجراء التعديل سيتم إنشاء طلب استرداد وسيتم استرداد المبالغ المسددة لضريبة التصرفات العقارية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تحديث الطلب على نفس رقم الآيبان الذي تم السداد منه.