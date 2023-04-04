حالات لجوء بنك التنمية الاجتماعية لشرط الكفالة

كشف بنك التنمية الاجتماعية حالات لجوء البنك لشرط الكفالة، موضحًا أنه في حال كان العميل غير موظف حكومي أو يعمل في جهة عمل لم ترتبط الكفالة بنظام الحسم الدوري.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: نلجأ إلى شرط الكفالة في حال كان العميل غير موظف حكومي أو يعمل في جهة عمل لم ترتبط بنظام الحسم الدوري.

من جانب آخر، أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن الوقت المستغرق لصرف التمويل، يكون بعد أن تتم معالجة الطلب وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل، بعد اكتمال التقديم، مشيرًا إلى أنه يمكن متابعة الطلب بواسطة حساب العميل في موقع البنك الإلكتروني.

شروط قرض الأسرة

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة وهو أحد أوعية التمويل الاجتماعي لكن لا بد أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية: