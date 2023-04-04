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إذا كان العميل غير موظف حكومي لم ترتبط بالحسم الدوري

حالات لجوء بنك التنمية الاجتماعية لشرط الكفالة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
حالات لجوء بنك التنمية الاجتماعية لشرط الكفالة
المواطن - فريق التحرير

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كشف بنك التنمية الاجتماعية حالات لجوء البنك لشرط الكفالة، موضحًا أنه في حال كان العميل غير موظف حكومي أو يعمل في جهة عمل لم ترتبط الكفالة بنظام الحسم الدوري.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: نلجأ إلى شرط الكفالة في حال كان العميل غير موظف حكومي أو يعمل في جهة عمل لم ترتبط بنظام الحسم الدوري.

من جانب آخر، أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن الوقت المستغرق لصرف التمويل، يكون بعد أن تتم معالجة الطلب وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل، بعد اكتمال التقديم، مشيرًا إلى أنه يمكن متابعة الطلب بواسطة حساب العميل في موقع البنك الإلكتروني.

شروط قرض الأسرة

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة وهو أحد أوعية التمويل الاجتماعي لكن لا بد أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

  • ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
  • ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.
  • ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.
  • ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.
  • يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجًا وإذا كان أرملًا أو مطلقًا ويشترط أن يعول طفلًا فأكثر.
  • يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو الزوجة المهجورة ويشترط أن تعول طفلًا فأكثر.
  • ألا يقل عمر طالبة القرض الزوجة المهجورة عن (30) ثلاثين سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي.

 

 

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