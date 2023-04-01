أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة السكن ونوعه لا يؤثران في دعم حساب المواطن ردًّا على أسئلة أحد المستفيدين.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن حالة السكن ونوعه لا يؤثران على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن.

دعم شهر مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.