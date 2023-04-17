حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان

توقعت نواتج المحاكاة الحاسوبية، بقاء أجزاء من المملكة ليلة السابع والعشرين من رمضان، تحت تأثير اضطرابات جوية مرفقة بفرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، بالتزامن مع سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة على أجزاء مختلفة من وسط وشرق المملكة.

حالة الطقس في المملكة

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس تكون مستقرة في أغلب المناطق، عدا أجزاء متفرقة من منطقة الرياض إداريًا وبخاصة المحافظات الجنوبية من العاصمة ومنها مناطق: القويعية، المزاحمية، الحريق، حوطة، الخرج.

وتمتد بعض الأمطار الرعدية لأجزاء من وسط المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها، مصاحبة بعواصف رعدية.

ويتوقع أن تكون الأجواء في بعض مناطق المملكة، مائلة للبرودة، لا سيما في شمال ووسط وشرق المملكة بما فيها العاصمة الرياض التي يتوقع أن تسجل 18 درجة مئوية كصغرى.

كما تتوقع أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الغربية عدا المرتفعات الجنوبية الغربية التي تكون بها الأجواء مائلة للبرودة كذلك.

حالة الطقس في الحرمين

متوقع أن تكون حالة الطقس مستقرة في الحرم المكي، وتكون دافئة عمومًا، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما يتوقع أن تكون حالة الطقس مستقرة أيضًا في المسجد النبوي ودافئة أول الليل، ولكن متوقع أن تتحول إلى لطيفة في ساعات الليل المتأخرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.